أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم (الأحد) مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم انتحاري خلال مظاهرة احتجاجية في إقليم سوات بشمال البلاد.



وقال نائب المفتش العام للشرطة في الإقليم فداء حسين: «فجَّر المهاجم سترته الناسفة ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم 4 من عناصر الشرطة، وإصابة 20 آخرين»، مبيناً أن الانفجار وقع عند تقاطع مزدحم قرب مركز للشرطة في إقليم سوات أثناء احتجاج نظمه المجتمع المدني.



ولفت حسين إلى أن حالة عدد من المصابين حرجة، مضيفاً: «حاول انتحاري دخول مركز الشرطة الواقع عند التقاطع، ولكن تم اعتراضه عند البوابة الرئيسية».



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



وكانت إحصائية عسكرية قد أكدت (الجمعة) أن هجمات المسلحين والعمليات الأمنية في باكستان التي تلتها أسفرت عن مقتل 819 شخصاً من عناصر الأمن والمدنيين خلال هذا العام.



وحمّلت باكستان سابقاً مسلحين متمركزين في أفغانستان مسؤولية هذه الهجمات في الولايات الحدودية، غير أن حكومة طالبان في كابل نفت هذا الأمر. واندلع نزاع مسلح بين كابل وإسلام آباد عقب الاتهامات المتبادلة بين البلدين.