اتهمت مؤسسة «روساتوم» الروسية، اليوم (الأحد)، أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية بمسيّرة، مؤكدة أن الهجوم شمل منطقة قريبة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة، فيما استهدف الآخر منطقة المخزن الجاف للوقود النووي المستهلك.



وقال المدير العام لـ«روساتوم» أليكسي ليخاتشوف إن طائرة مسيّرة قتالية اصطدمت خلال الليلة الماضية بممر المشاة الذي يربط بين وحدات الطاقة الست، موضحاً أن موقع الاصطدام كان على بعد أمتار قليلة من حجرة المفاعل في الوحدة الثالثة دون وقوع انفجار، موضحاً أن القوات الأوكرانية حاولت في 30 يوليو مهاجمة منطقة المخزن الجاف للوقود النووي المستهلك.



ولفت ليخاتشوف إلى أنه تم العثور على طائرة مسيّرة غير منفجرة بالقرب من مبنى يضم ناقلة مخصصة لنقل حاويات الوقود النووي المستهلك، مبيناً أن هجمات القوات الأوكرانية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا تزال مستمرة.



وأكد المسؤول الروسي مقتل 15 شخصاً وإصابة 51 آخرين منذ بدء التصعيد حول مدينة إنيرغودار في الـ27 من أبريل. وأوضح مدير عام «روساتوم» أن هذه الهجمات تشكل مخاطر مباشرة على سلامة المنشأة النووية، وتمثل محاولة جديدة لاستهداف البنية التحتية النووية في محطة زابوريجيا.



وتعد مقاطعة زابوريجيا إحدى أبرز جبهات الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022، وتسيطر روسيا على أجزاء واسعة من المقاطعة، بينما تحتفظ أوكرانيا بمناطق أخرى، وتنفي كل من موسكو وكييف استهداف المدنيين في الحرب. وتقع محطة زابوريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتخضع لسيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022.