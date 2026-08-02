دخل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مرحلة جديدة في مسيرته بعد تعاقده مع جهة متخصصة في إدارة أعمال اللاعبين، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الاهتمام الأوروبي بخدماته بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026.



وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن شوبير اختار جهة تمتلك حضوراً قوياً في سوق كرة القدم العالمية، وتدير أعمال عدد من أبرز نجوم اللعبة، من بينهم لاعبو أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل كول بالمر ومويسيس كايسيدو وإيبيريتشي إيزي، إلى جانب أسماء صاحبة خبرات كبيرة مثل كايل ووكر وجيمس ماديسون.



ويمثل هذا التحرك محاولة لتعزيز فرص الحارس المصري في الوصول إلى عروض أوروبية مناسبة، خصوصاً أن الجهة التي ستتولى إدارة ملفه تتمتع بشبكة علاقات واسعة في القارة، وتعمل على تسويق اللاعبين والتفاوض بشأن انتقالاتهم وتطوير حضورهم الاحترافي.



ويرتبط شوبير، البالغ من العمر 26 عاماً، بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2027، لكن مستقبله أصبح محل متابعة في ظل اهتمام عدد من الأندية الخارجية، وعلى رأسها سلافيا براغ التشيكي الذي استفسر عن إمكانية التعاقد معه.



وكان النادي التشيكي قد أبدى رغبته في ضم الحارس، إلا أن العرض المالي لم يتوافق مع مطالب الأهلي الذي يتمسك باستمرار شوبير ضمن صفوفه خلال المرحلة الحالية.



ويأمل حارس الأهلي أن تكون الخطوة الجديدة بداية لطريق احترافي خارج مصر، بينما تبقى إمكانية الرحيل مرتبطة بمستوى العروض المقدمة ورؤية النادي الأحمر لمستقبل أحد أبرز حراسه في السنوات الأخيرة.