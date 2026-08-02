تستضيف منطقة عسير هذه الأيام النسخة الثالثة من معسكر رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين الصيفي 2026، الذي يُقام في مدينة أبها خلال الفترة من 25 يوليو حتى 7 أغسطس الجاري، بمشاركة 23 لاعباً محترفاً انتهت عقودهم مع أنديتهم، في إطار برنامج متكامل يستهدف المحافظة على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتهيئتهم للعودة إلى المنافسات الاحترافية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.



ويُعد المعسكر الذي تنظمه رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين إحدى المبادرات المتخصصة لدعم اللاعبين المحترفين غير المرتبطين بعقود مع الأندية، من خلال برنامج متكامل يجمع الإعداد الفني والبدني والتأهيل الطبي والاستشفاء، إلى جانب المحاضرات التوعوية والتغذوية، بإشراف طاقم فني وإداري متخصص، بما يضمن استمرار جاهزية اللاعبين ورفع مستوى تنافسيتهم في سوق الانتقالات.



وأوضح رئيس مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين محمد السهلاوي أن الرابطة تعلن استقبال طلبات التسجيل في المعسكر عبر منصاتها الرسمية قبل فترة كافية من انطلاقه، مبيناً أن التسجيل متاح للاعبي مختلف الدرجات، مع اعتماد معايير عمرية عند اكتمال العدد المطلوب.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للرابطة مشاري المقبل أن الرابطة بصفتها كياناً مستقلاً يُعنى بحقوق اللاعبين، تفتح باب التسجيل لجميع اللاعبين الذين تنطبق عليهم الشروط، مشيراً إلى أن غالبية المشاركين في النسخة الحالية من مواليد 2003 و2004 و2005.



فيما بيّن عضو مجلس إدارة الرابطة ناصر القحطاني أن اختيار مدينة أبها لاستضافة المعسكر جاء لما تتمتع به من أجواء معتدلة وبيئة مناسبة للإعداد البدني خلال فصل الصيف، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.