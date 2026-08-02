سجلت المؤسسات السعودية أداءً قوياً خلال التعاملات الشهرية في سوق الأسهم السعودية خلال شهر يوليو 2026 بتسجيلها صافي مشتريات بواقع 410.83 مليون دولار (1.54 مليار ريال).



وأظهر التقرير الشهري لتعاملات السوق الرئيسية، الصادر اليوم عن شركة تداول السعودية، تسجيل المؤسسات السعودية عمليات شراء في الشهر الماضي بلغت 2.59 مليار دولار (9.71 مليار ريال)، مقابل مبيعات بلغت 2.18 مليار دولار (8.17 مليار ريال).



وغلب الشراء على المؤسسات السعودية في يوليو الماضي، حيث تصدرتها الشركات بصافي مشتريات بلغ 345.21 مليون دولار (1.29 مليار ريال)، تلتها الصناديق الاستثمارية بصافي 92.42 مليون دولار (346.57 مليون ريال)، ثم محافظ المؤسسات المدارة بصافي 32.56 مليون دولار (122.09 مليون ريال).



وانعكست تعاملات المؤسسات السعودية على إجمالي أداء المستثمرين السعوديين في «تداول» خلال يوليو الماضي، حيث أسفرت تعاملات السعوديين عن تسجيل صافي شراء بقيمة 128.86 مليون دولار (483.21 مليون ريال).



مشتريات السعوديين



وبلغت مشتريات السعوديين الإجمالية خلال يوليو 12.99 مليار دولار (48.75 مليار ريال)، وكانت تمثل 56.62% من عمليات الشراء في السوق السعودية في الشهر الماضي، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 12.87 مليار دولار (48.26 مليار ريال)، وكانت تعادل 56.06% من عمليات البيع.



فيما غلب البيع على تعاملات الأفراد السعوديين خلال شهر يوليو بصافي 281.98 مليون دولار (1.057 مليار ريال)، نتيجة فارق مشتريات إجمالية بلغت 10.41 مليار دولار (39.04 مليار ريال)، مقارنة مع مبيعات إجمالية قيمتها 10.69 مليار دولار (40.09 مليار ريال).



تعاملات الخليجيين



وبالنسبة لتعاملات المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية، شهدت تداولاتهم في السوق الرئيسية لـ«تداول» تنفيذ عمليات شراء إجمالية خلال شهر يوليو بقيمة 483.96 مليون دولار (1.81 مليار ريال)، مقابل مبيعات بلغت 435.59 مليون دولار (1.63 مليار ريال)، لتسفر تعاملاتهم عن صافي شراء بقيمة 48.36 مليون دولار (181.37 مليون ريال).



وفي المقابل، غلب البيع على تعاملات المستثمرين الأجانب في شهر يوليو بصافي 177.22 مليون دولار (664.58 مليون ريال)، نتيجة فارق عمليات شراء بلغت 9.47 مليار دولار (35.53 مليار ريال)، مقابل عمليات بيع بلغت 9.65 مليار دولار (36.19 مليار ريال).



وتأثرت تعاملات الأجانب باتجاه المؤسسات والمحافظ المدارة للبيع بصافي 194.18 مليون دولار (728.17 مليون ريال) و3.48 مليون دولار (13.05 مليون ريال) على التوالي، مقابل اتجاه الأفراد الأجانب للشراء بصافي 18.96 مليون دولار (71.09 مليون ريال).