«الموارد البشرية» توقّع مذكرة تفاهم مع شركة NAWA PR لرفع جودة خدمات مراكز ضيافة الأطفال

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلةً بوكالة تنمية المجتمع «الإدارة العامة للرعاية اليومية للأطفال»، مذكرة تفاهم مع شركة «NAWA PR»؛ بهدف تطوير الخدمات المقدمة للأطفال ورفع كفاءة العاملين في قطاع مراكز ضيافة الأطفال، بما يتوافق مع توجهات الوزارة.

ومثّل الوزارة في توقيع المذكرة الوكيل المساعد للخدمات المجتمعية طارق بن علي الربع، فيما مثّل الشركة رئيس مجلس إدارتها خالد بن فهد العمري، بحضور مدير عام الإدارة العامة للرعاية اليومية للأطفال نوف بنت دخيل الجريوي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الداعمة لقطاع ضيافة الأطفال، من بينها تنفيذ ورش عمل حضورية في مختلف مناطق المملكة، تستهدف المراكز المعنية، وتسهم في التعريف بأهمية المبادرة وأثرها في تحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية للمراكز وكوادرها.

كما تشمل مجالات التعاون المساهمة في بناء تحالفات وشراكات دولية مع مراكز ومؤسسات متخصصة؛ لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، إلى جانب تنظيم وإطلاق جائزة سنوية لمراكز ضيافة الأطفال، بهدف تحفيز الابتكار وتجويد الخدمات وتعزيز كفاءة المراكز، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي المذكرة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز قدرة منسوبيها على تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، وصولاً إلى مجتمع حيوي ممكّن وبيئة عمل متميزة وسوق عمل جاذب.