أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، اليوم (الأحد) البرنامج الصيفي الرياضي 2026 الذي يستهدف أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، ضمن جهود تعزيز ممارسة الرياضة واستثمار الإجازة الصيفية في برامج نوعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة البدنية والرياضية.

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن البرنامج يأتي امتداداً للشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، ويهدف إلى توفير بيئة رياضية جاذبة تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطلبة، وتنمية المهارات الرياضية الأساسية، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية، ويستمر ثلاثة أسابيع.

وأشار إلى أن البرنامج يركز كذلك على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط، ونشر الوعي بأسلوب الحياة الصحي بين الطلبة، بما يسهم في إعداد جيل يتمتع بالصحة واللياقة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وتعزيز جودة الحياة.

وتنوعت الفعاليات الرياضية في اليوم الأول مابين دوري كرة القدم، والدفاع عن النفس، والسباحة، والتسجيل في البرنامج مستمر طيلة هذا الأسبوع.