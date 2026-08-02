فيما أكدت هيئة بحرية بريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال منخفضة ومستقرة في الخليج، أعرب مسؤولون إسرائيليون اليوم (الأحد) عن استيائهم من إيقاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الهجوم على إيران.



ونقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: من الصعب الاستعداد والتخطيط بجدية للمستقبل مع الطريقة التي يدير بها ترمب الأمور، موضحين أن غالبية المحادثات تدور حالياً حول مضيق هرمز ولا نعرف مصير بقية القضايا.



وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن هناك استفهاماً بشأن مخزون اليورانيوم بإيران وتعهدات إدارة ترمب بشأن سلوك طهران.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إيران أهم أولويات بلادهم لكن هناك صعوبة يواجهونها عندما لا يكون قرار واشنطن واضحاً.



وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن التعاون مع الشريك الأمريكي رصيد إستراتيجي وفوائده تفوق الصعوبات الناجمة عن الاضطرار إلى الحفاظ على حالة التأهب في ظل القرارات الأمريكية المتغيرة.



ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقة من عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترمب، موضحة أن ذلك قد يضر على المدى الطويل بقدرة الجيش الإسرائيلي على إبقاء مختلف تشكيلاته في حالة تأهب قصوى لفترات ممتدة.



وقالت مصادر إسرائيلية للقناة 12 إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور ترمب، مضيفة: عشنا ساعات طويلة من عدم اليقين، وترمب أبقانا في حالة من الضبابية، والشعور كان بسيطاً.. لقد تركنا وحدنا.



في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلاً ويجب الالتزام بما تم التوقيع عليه.