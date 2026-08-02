قضت الدائرة الأولى المختصة بقضايا الإرهاب في مجمع محاكم بدر، اليوم، بالسجن المؤبد على 9 مدانين، والسجن المشدد 15 عاماً على مدان آخر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية أكتوبر»، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

إدراج على قوائم الإرهاب

قررت المحكمة أيضاً إدراج المحكوم عليهم والكيان المنسوب إليهم على قوائم الإرهاب، وفقاً لمنطوق الحكم، الصادر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

اتهامات النيابة

أسندت النيابة العامة إلى المدانين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قضايا الإرهاب

ويأتي الحكم ضمن القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب في مصر، المختصة بالفصل في الجرائم المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والتشريعات ذات الصلة.

آثار قانونية

وتواصل السلطات المصرية تنفيذ إجراءات أمنية وقضائية بحق المتهمين في قضايا الإرهاب، تشمل الملاحقة القضائية وإدراج الأفراد والكيانات الصادرة بحقها أحكام أو قرارات قضائية على قوائم الإرهاب، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية، من بينها تجميد الأموال والمنع من السفر أو سحب جوازات السفر، وفقاً للقانون المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.