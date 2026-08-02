أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم (الأحد)، تعاقده مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني والجناح البوسني كريم ألايبيغوفيتش، لتدعيم خط هجومه خلال الموسم الجديد 2026-2027.

مواني يعود إلى البيانكونيري

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه ضم كولو مواني نهائياً من باريس سان جيرمان، ليعود المهاجم إلى صفوف البيانكونيري، بعد فترة إعارة ناجحة في النصف الثاني من موسم 2024-2025.

أرقام مميزة خلال فترة الإعارة

وخلال فترة إعارته إلى يوفنتوس، خاض مواني 22 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وكان للعديد منها تأثير حاسم في تغيير مجرى المباريات.

ألايبيغوفيتش يوقع لـ 5 سنوات

كما وقع ألايبيغوفيتش، البالغ من العمر 18 عاماً، عقداً مع يوفنتوس لمدة خمسة مواسم، قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي شارك معه في 44 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً.