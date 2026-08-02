أنهى حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا الجدل الدائر حول وجهته القادمة، بعد شائعات تراجعه عن الانتقال إلى نادي كولو كولو التشيلي.

وكان نادي كولو كولو قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع فوزينيا، إلا أن وصول الحارس إلى تشيلي تأجل ثلاث مرات، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن تعثر الصفقة، تزامناً مع أنباء عن دخوله في مفاوضات مع نادي نهضة بركان المغربي.

صورة تحسم الجدل

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو صورةً لحارس منتخب الرأس الأخضر من داخل الطائرة المتجهة إلى تشيلي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى صفوف كولو كولو.

تألق لافت في كأس العالم

وخطف فوزينيا، البالغ من العمر 40 عاماً، الأنظار خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما قدم مستويات مميزة، ونجح في التصدي لـ18 تسديدة خلال أربع مباريات، من بينها ثماني تصديات في مواجهة الأرجنتين بدور الـ32، كما اختير في التشكيل المثالي للمونديال، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».