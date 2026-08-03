هل تعاني من تكدس الرسائل الإعلانية وإشعارات البنوك وشركات الطيران التي تغمر واجهة تطبيقك وتدفن محادثاتك الشخصية المهمة في القاع؟ يبدو أن «واتساب» قررت أخيراً وضع حد لهذه الفوضى اليومية عبر لمسة تنظيمية جديدة ينتظرها الملايين.

مجلد مستقل لرسائل الشركات

بدأت منصة التراسل الفوري «واتساب» في اختبار ميزة جديدة تهدف إلى إضفاء قدر أكبر من الترتيب على الواجهة الرئيسية للتطبيق، وذلك عبر إنشاء مجلد منفصل تُنقل إليه تلقائياً الرسائل الواردة من الحسابات التجارية والمؤسسات.

ومن المقرر أن يُخصص المجلد الجديد، الذي سيحمل اسم «العروض والتحديثات»، لاستقبال الرسائل الترويجية وإشعارات التحديث؛ كرسائل الشحن وأكواد الخصومات المعتادة، حيث سيتكفل التطبيق بنقلها آلياً بعيداً عن قائمة المحادثات الرئيسية بعد مرور فترة زمنية محددة.

خطط للتوسع في المستقبل

تقتصر الميزة حالياً في مرحلتها التجريبية على الرسائل الصادرة عن الشركات والمؤسسات الكبرى، إلا أن شركة «ميتا» المالكة للتطبيق تدرس إمكانية توسيع هذه التجربة مستقبلاً لتشمل إشعارات وتحديثات الشركات والمتاجر الصغيرة أيضاً، مما يمنح المستخدمين واجهة أكثر نماءً وسلاسة.