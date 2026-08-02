في الصراعات الكبرى، نادراً ما يكون الرد المحدود دليلاً على التردد أو الضعف. غالباً ما يكون أدق أشكال القوة: رسالة تُرسَل عمداً لتُفهم قبل أن تُرفع التكلفة. ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة لم يكن سلسلة ردود فعل متفرقة، بل عبور عتبة واضحة.



انتقلت المواجهة بين دول الخليج العربي وطهران من تطورات جانبية لحرب أمريكية-إيرانية إلى منافسة استراتيجية متعددة المسارح. المملكة العربية السعودية تدير اليوم جبهتين عملياتيتين تحت بنية استراتيجية واحدة. في الشمال، استهدفت الضربات السعودية-الأمريكية المشتركة شبكة المليشيات المرتبطة بإيران عبر ديالى وكركوك وجرف الصخر والقائم والعكاشات، لا بوصفها كيانات منفصلة، بل كنظام مترابط للقيادة واللوجستيات ومنظومات الإطلاق. في الجنوب، ظل التركيز ثابتاً على اليمن والبحر الأحمر وباب المندب، ضمن منظومة استخباراتية وقيادية مدمجة تحافظ على تماسك القرار.



إلى جانب ذلك، تجاوزت الرياض العمليات الوطنية إلى إطارين دوليين يسيران بالتوازي. على الأرض، تعيد القيادة المشتركة للقوات صياغة الحملة ضد الحوثيين عبر دمج القوات الحكومية اليمنية مع تشكيلات سعودية، مدعومة بإمكانات باكستانية. وفي البحر، يتأسس تحالف بحري دفاعي بقيادة سعودية، انضمت إليه البحرين والكويت والأردن وتركيا وباكستان ومصر وقطر وغيرها من الدول كأعضاء مؤسسين، فيما ينتظر انضمام دول أخرى حضرت الاجتماع بعد استكمال إجراءاتها البرلمانية والداخلية. قيمة هذا التحالف ليست في سدّ حاجة تشغيلية؛ فالرياض أكدت عبر زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن أنها لا تحتاج بالضرورة إلى الدعم الأمريكي في ملف اليمن. قيمته في الإطار الدولي نفسه: شرعية جماعية، وتنسيق مؤسسي، وقدرة على تحويل الدفاع عن الممرات إلى التزام مشترك. البر والبحر والجو يتقدمون معاً.



هذا كله ليس سقفاً للقدرة.. إنه رسالة



الرسالة تقول إن استخدام الأراضي المجاورة أو الممرات البحرية لضرب المنشآت السعودية لن يمر دون رد متناسب ومنسّق. لكن الرسالة تبقى رسالة ما دامت تُفهم. فإذا اختارت طهران أن تقرأها على أنها تردد أو حدّ نهائي، فإن المعادلة تتغير جذرياً.



أولاً: ينقلب منطق رفع التكلفة على صاحبه. ما سعت إليه إيران من إضعاف قدرة المملكة —أكبر مصدّر للنفط وأكبر مالكة للطاقة الاحتياطية القابلة للضخ— على تعويض أي اضطراب في الإمدادات، يتحول إلى استنزاف لقدرتها هي على إدارة الصراع عبر الوكلاء. كل هجوم إضافي من العراق أو اليمن لم يعد مجرد استفزاز؛ يصبح مبرراً سياسياً وعسكرياً لتوسيع نطاق الرد داخل نظام مترابط سبق أن فُتحت أبوابه. الوكلاء يتحولون تدريجياً من رافعة إلى عبء يُكلّف أكثر مما يمنح.



ثانياً: يتفعّل المصير المشترك لا كشعار، بل كآلية عملية. أمن الطاقة والملاحة لم يعد شأناً سعودياً منفرداً. أي ضغط مستدام على قدرة المملكة التصديرية يمس مباشرة مصالح دول الخليج الأخرى واستقرار الممرات التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. في هذه الحالة الرياض تعيد رسم المشهد. القيادات المشتركة على الأرض وفي الأجواء، والتحالف البحري في البحر توفر منصة جاهزة لتوسيع التنسيق الاستخباراتي والعملياتي واللوجستي بسرعة نسبية. ما بُني كإطار دفاعي يمكن أن يتحول، إذا لزم الأمر، إلى نظام ضغط مزدوج ومستدام.



ثالثاً: تفقد طهران السيطرة على إيقاع التصعيد. طالما بقيت الردود في حدود الرسالة المحدودة، احتفظت إيران بقدر من القدرة على ضبط درجة الحرارة. أما إذا تجاوزت الإشارة، فإن المبادرة تنتقل. الجبهات تتعدد داخل بنية سبق إعدادها، والتوقيت يخرج عن السيطرة الإيرانية، والدول التي تُستخدم أراضيها منصة للعدوان تجد نفسها أمام واقع عملياتي جديد يفرض عليها خيارات أصعب. النتيجة ليست بالضرورة حرباً شاملة، بل انتقال من مرحلة رفع التكلفة الإيرانية إلى مرحلة استنزاف تدريجي لأدواتها.



بهذا المعنى، فإن الدخول السعودي المحدود ليس نهاية فصل. إنه بداية اختبار. الاختبار ليس في قدرة الرياض على الرد؛ هذه القدرة أصبحت جزءاً من بنية قائمة. الاختبار في قدرة طهران على قراءة الإشارة قبل أن تتحول الرسالة إلى واقع أوسع مما أرادت هندسته.



في دراسات الحرب، الرسالة التي لا تُفهم لا تبقى رسالة. تتحوّل إلى سقف جديد يُفرض على من أصرّ على تجاهل الرسالة.