تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم مع المهاجم البوسني الشاب كريم ألايبيغوفيتش قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2031، في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو، مع حوافز إضافية قد ترفع القيمة الإجمالية للاتفاق.



ويبلغ ألايبيغوفيتش 18 عامًا، وخاض 11 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، وشارك في كأس العالم 2026 وسجل هدفًا، ليواصل مسيرته الصاعدة بالانتقال إلى أحد أبرز أندية القارة الأوروبية.



وبدأ ألايبيغوفيتش مسيرته في أكاديمية نادي كولن الألماني، مسقط رأسه، قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن عام 2021، ثم خاض تجربة مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، قبل أن يعاود ليفركوزن ضمه مقابل 8 ملايين يورو.



ويعد المهاجم البوسني من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة، حيث يراهن يوفنتوس على إمكاناته لتدعيم صفوفه وبناء مستقبل الفريق، ضمن سياسة استقطاب العناصر الشابة.