أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع لاعب الوسط الألماني يوليان براندت في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند، ليحصل على لاعب دولي بخبرة كبيرة دون دفع أي رسوم انتقال.



ووقّع براندت، البالغ من العمر 30 عاماً، عقداً يمتد حتى صيف 2029، في أول تجربة احترافية له خارج ألمانيا، بعدما أمضى معظم مسيرته في البوندسليغا مع باير ليفركوزن ثم دورتموند.



وخلال 7 مواسم مع دورتموند، خاض براندت أكثر من 300 مباراة، وحقق حضوراً بارزاً في خط الوسط، كما ارتدى قميص المنتخب الألماني في 48 مناسبة، لكنه أنهى رحلته مع النادي الأصفر بعد قرار مشترك بعدم تجديد العقد.



ولم يكن رحيل براندت بسبب أزمة أو خلاف، إذ أكد دورتموند تقديره الكبير للاعب، لكن إدارة النادي فضّلت المضي في مشروع إعادة بناء الفريق وتجديد عناصره، خصوصاً مع وصول اللاعب إلى عامه الثلاثين ورغبة النادي في الاستثمار في أسماء أصغر سناً.



كما لعب الجانب الاقتصادي دوراً في القرار، حيث تجنّب دورتموند الالتزام بعقد جديد طويل مع لاعب صاحب راتب مرتفع نسبياً، وفضّل توجيه موارده نحو صفقات مستقبلية.



في المقابل، وجد أياكس فرصة مثالية لضم لاعب يملك خبرة البطولات الأوروبية مجاناً، في صفقة تمنح الفريق الهولندي صانع لعب صاحب رؤية وخبرة، بينما يبدأ براندت فصلاً جديداً خارج ألمانيا للمرة الأولى في مسيرته.