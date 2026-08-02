دخل نجم خط الوسط المغربي عزالدين أوناحي حسابات نادي برشلونة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبات أوناحي قريباً من مغادرة جيرونا بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، كما ارتبط اسمه بإمكانية الانضمام إلى الاتحاد، دون أي تأكيد رسمي.

بديل محتمل لدي يونغ

وبحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إصابة فرينكي دي يونغ، إلى جانب احتمالية رحيل مارك كاسادو، قد تدفع النادي الكتالوني إلى التعاقد مع عزالدين أوناحي، الذي يبرز خياراً محتملاً على طاولة إدارة النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة قد يستغني عن مارك كاسادو مقابل 40 مليون يورو، مع التعاقد مع أوناحي مقابل 10 ملايين يورو.

عقد طويل مع جيرونا

ويمتد عقد أوناحي مع جيرونا حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدر قيمته السوقية بثمانية ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».