أعادت هيئة تطوير منطقة عسير تشغيل مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها، بعد استكمال أعمال ترميمه وتهيئته، ليعود إلى استقبال الفعاليات والعروض الفنية والثقافية ضمن برامج موسم صيف عسير 2026.

حفظ الإرث الثقافي

يأتي المشروع ضمن مستهدفات إستراتيجية تطوير منطقة عسير، الرامية إلى المحافظة على الأصول الثقافية ذات القيمة التاريخية، وإعادة توظيفها بما يعزز مكانة المنطقة وجهةً ثقافية وسياحية على مدار العام.

تطوير شامل

وشملت أعمال التطوير تطبيق مفهوم التوظيف التكيفي للأصول الثقافية، مع الحفاظ على الهوية المعمارية والقيمة التاريخية للمسرح، إلى جانب تحديث التجهيزات الفنية والتقنية، ورفع كفاءة المرافق، واستكمال متطلبات السلامة، بما يتوافق مع معايير التشغيل الحديثة.

فعاليات على مدار العام

وأكدت الهيئة أن مسرح طلال مداح سيواصل استقبال البرامج والفعاليات الفنية والثقافية بعد عودته للعمل ضمن موسم صيف عسير 2026، ليكون أحد أبرز المرافق الثقافية المستضيفة للفعاليات والأنشطة على مدار العام.