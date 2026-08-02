في مكان ما بين مدريد وطنجة، كان هناك سباق صامت وغير متكافئ يدور بين حبر الروتين الإداري وأمواج البحر المتوسط. في العاصمة الإسبانية، مُهرت أخيراً الورقة الرسمية بختم القبول بعد أشهر من الانتظار، وفي اللحظة ذاتها تقريباً، كانت الشابة المغربية فاتن العزيزي تلفظ أنفاسها الأخيرة في قاع المياه، وهي تصارع الموج سباحةً نحو الضفة الأخرى.

ليست هذه مجرد قصة جديدة تُضاف إلى سجلات الهجرة غير النظامية، بل دراما واقعية شديدة القسوة، بطلتها نجمة ملعب، طاردت حلم الاحتراف بقدميها، حتى أطبق عليها البحر وصدرت التأشيرة.. ولكن بعد فوات الأوان.

لم تكن فاتن فتاة عابرة تفتش عن مغامرة محفوفة بالمخاطر، بل كانت موهبة لافتة في صفوف نادي «أتلتيكو طنجة» لكرة القدم النسائية. حذاؤها الكروي وروحها الرياضية جعلا منها اسماً محبوباً بين زميلاتها، وحلمها المشتعل باللعب في الدوريات الأوروبية كان يدفعها يومياً للمطالبة بفرصتها المشروعة..

طرق الأبواب المغلقة: تقدمت فاتن بطلبات متكررة للحصول على التأشيرة عبر الطرق الرسمية، لكن ملفاتها كانت تصطدم دائماً بجدار الرفض أو المماطلة البيروقراطية.

قرار اليأس الأخير: عندما أُغلقت المنافذ وحاصرها الإحباط، اتخذت اللاعبة الشابة القرار الأصعب، وألقت بنفسها في مياه البحر بين منطقة فنيدق وسبتة، مراهنة بقدرة جسدها الرياضي على مواجهة التيارات العاتية.

تكمن الفاجعة الحقيقية التي هزت القلوب في الشق الزمني للمأساة، والذي أضفى عليها طابعاً درامياً مؤلماً..

المفارقة الزمنية: بينما كانت فاتن تقاوم الدوار وانخفاض حرارة جسدها في عرض البحر، كانت خوادم النظام القنصلي تسجل قرار الموافقة النهائية على منحها تأشيرة الدخول إلى إسبانيا.

رسالة بلا صاحب: حُسمت المعاملة وصدر القرار، لكن الرسالة لم تجد هاتفاً ليستقبلها، فقد غاصت صاحبة الحلم في القاع قبل أن تدري أن طلبها المقبول كان ينتظرها على الضفة الأخرى.

أحدث نبأ رحيل العزيزي ومفارقة التأشيرة المتأخرة زلزالاً من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي والمحيط الرياضي العربي..

مشهد جنائزي حزين: في مسقط رأسها بمدينة تطوان، شُيّع جثمان «زهرة أتلتيكو طنجة» في موكب حاشد، امتزجت فيه دموع الوداع ببكاء زميلاتها اللاتي ودعن رفيقة الميدان بالحسرة.

رمزية الجيل: تحولت فاتن من مجرد لاعبة إلى رمز مؤلم لطاقات الشباب، إذ أظهرت حادثتها قسوة التأخير الذي يحرم المواهب من الفرص حتى يلجأوا للمخاطرة، لتظل قصتها صرخة تحذير وشاهداً على طموح اغتالته الأمواج.

ويمكن القول إن فاتن العزيزي حملت شغفها الكروي إلى قاع البحر، وبقيت التأشيرة مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها.. لتثبت قصتها أن أسرع المعاملات الإدارية قد تكون أبطأ بكثير من خفقات قلب يصارع الموت.