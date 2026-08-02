وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية إلى 9452.81 مليار ريال بنهاية يوليو 2026، بارتفاع نحو 0.18% وبقيمة بلغت أكثر من 17.4 مليار ريال، مقارنةً بالشهر الذي سبقه.



تصنيف المستثمر



ووفقاً للتقرير الشهري لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره «تداول» السعودية، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.63% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 يوليو 2026. وعلى صعيد تصنيف المستثمر حسب السلوك الاستثماري، ارتفعت ملكية المستثمرين المؤسسيين بنحو 26.02 مليار ريال لتصل إلى 9048.80 مليار ريال، فيما انخفضت ملكية المستثمرين غير المؤسسيين بنحو 8.57 مليار ريال لتصل إلى 404.01 مليار ريال.



مبيعات المؤسسات الأجنبية



من ناحية أخرى، كشف تقرير «تداول» السعودية أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في يوليو 2026 بلغ نحو 728.2 مليون ريال، إذ بلغت مشترياتهم نحو 33.86 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 34.59 مليار ريال. ووفقاً للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 39.33% من إجمالي المشتريات في يوليو، وعلى 40.18% من إجمالي المبيعات. وسجل إجمالي الأفراد الأجانب صافي مشتريات بقيمة 71.1 مليون ريال. وسجل إجمالي الأفراد السعوديين صافي مبيعات بنحو 1.06 مليار ريال. وبلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية الإجمالي نحو 1.54 مليار ريال، إذ بلغ صافي مشتريات الشركات نحو 1.29 مليار ريال، وصافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 346.6 مليون ريال، وصافي مشتريات المحافظ المدارة للمؤسسات نحو 122.1 مليون ريال، في المقابل بلغ صافي مبيعات الجهات الحكومية نحو 222.6 مليون ريال.