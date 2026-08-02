هل يكون رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله عن قيادة النادي الأهلي سبب عودة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى الفريق من جديد؟

هذا السؤال يفرض نفسه بقوة بعد مغادرة يايسله قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد، في خطوة أعادت فتح العديد من الملفات الفنية التي كانت تبدو محسومة، وفي مقدمتها مستقبل كيسيه.

وكان اللاعب الإيفواري أحد أبرز المرشحين لمغادرة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناءً على رغبة فنية من يايسله، الذي فضّل التعاقد مع لاعب محور جديد يتناسب مع أسلوبه، الأمر الذي دفع الإدارة الرياضية إلى دراسة عدة خيارات لتدعيم هذا المركز.

لكن برحيل المدرب الألماني تبدلت المعطيات، وأصبحت جميع القرارات الفنية السابقة قابلة للمراجعة، وهو ما يفتح الباب أمام استمرار كيسيه مع الفريق، خصوصًا في ظل ضيق الوقت الذي يفصل الأهلي عن بداية الموسم، وصعوبة إجراء تغييرات كبيرة قبل الاستحقاقات المحلية والقارية، وفي مقدمتها كأس القارات للأندية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتبدو عودة كيسيه إلى حسابات الفريق أقرب من أي وقت مضى، إذ يمتلك اللاعب خبرة كبيرة داخل المجموعة، ويُعد من الركائز التي ساهمت في تحقيق النجاحات خلال المواسم الثلاثة الماضية، ما يجعل استمراره خيارًا مطروحًا بقوة إلى حين حسم هوية المدرب الجديد ورؤيته الفنية.

ويملك الدولي الإيفواري سجلًا مميّزًا بقميص الأهلي، إذ خاض خلال المواسم الثلاثة الماضية 87 مباراة في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 11 هدفًا، بإجمالي 28 مساهمة تهديفية، كما شارك أساسيًا في 86 مباراة، ولعب 7,448 دقيقة، ولم يتلقَ سوى 19 بطاقة صفراء دون أي بطاقة حمراء. وأسهم كذلك في تتويج الأهلي بلقبَي دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، ليبقى أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الفريق.