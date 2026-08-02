تواصل قبعات الرافيا حضورها القوي في عالم الموضة خلال صيف 2026، بعدما أصبحت من أكثر الإكسسوارات رواجاً بين دور الأزياء العالمية والمشاهير وصانعات المحتوى. وتمتاز هذه القبعات بخامتها الطبيعية المصنوعة من ألياف نبات الرافيا، ما يجعلها خفيفة الوزن ومناسبة للأجواء الحارة.

وتنوعت تصاميم هذا الموسم بين القبعات ذات الحواف العريضة التي توفر حماية أكبر من أشعة الشمس، والقبعات متوسطة الحجم المناسبة للإطلالات اليومية، إضافة إلى الموديلات المزينة بشرائط قماشية أو تفاصيل من الجلد لإضفاء لمسة عصرية.

وتنسجم قبعات الرافيا مع العديد من الإطلالات الصيفية، مثل الفساتين الكتانية، والأطقم البيضاء، وأزياء الشاطئ، كما يمكن تنسيقها مع الحقائب المصنوعة من القش أو الصنادل الجلدية للحصول على مظهر متكامل بطابع هادئ وأنيق.

ويرى خبراء الموضة أن انتشار هذا الاتجاه يعكس تنامي الاهتمام بالخامات الطبيعية والأزياء المستدامة، إذ أصبحت القطع المصنوعة من الألياف النباتية خياراً مفضلاً لمن تبحثن عن الأناقة والراحة في الوقت نفسه.