تشهد حقائب الدنيم المطرزة حضوراً لافتاً ضمن أبرز صيحات الإكسسوارات في موسم 2026، حيث أعادت دور الأزياء العالمية تقديم قماش الجينز بأسلوب أكثر فخامة من خلال تطريزات يدوية، وزخارف مستوحاة من الأزهار، والخرز، والكريستال، ما منح هذه القطع طابعاً يجمع بين العصرية والحرفية.

وتنوعت التصاميم بين الحقائب الصغيرة المخصصة للإطلالات المسائية، وحقائب الكتف اليومية، إضافة إلى الحقائب الكبيرة المناسبة للاستخدام العملي. واعتمدت بعض العلامات التجارية تطريزات ملونة تضفي حيوية على القماش الأزرق التقليدي، بينما فضلت أخرى الزخارف المعدنية أو الخيوط أحادية اللون لإطلالة أكثر هدوءاً وأناقة.

ويُعد الدنيم من أكثر الخامات مرونة في التنسيق، إذ يمكن ارتداء الحقيبة المطرزة مع الفساتين الصيفية، أو الإطلالات البيضاء، أو الملابس الكاجوال، كما تُستخدم لإضفاء لمسة مميزة على الإطلالات البسيطة دون الحاجة إلى إكسسوارات كثيرة.

ويشير خبراء الموضة إلى أن عودة الدنيم إلى الإكسسوارات تأتي بالتزامن مع استمرار تأثير أزياء الألفية الجديدة (Y2K)، إلى جانب تنامي الاهتمام بالقطع التي تجمع بين الطابع العملي والتفاصيل الفنية، وهو ما جعل الحقائب المطرزة خياراً مفضلاً لدى عشاق الموضة وصانعات المحتوى.