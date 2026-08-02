أمير الشرقية يستقبل أمين عام مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية «ابصر»

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية «ابصر» الأستاذة لولوة بنت عواد الشمري.

وقدمت الشمري لأمير المنطقة الشرقية عرضاً عن رؤية وأهداف المجلس المستقبلية، إلى جانب خططه التطويرية، بما يواكب أفضل الممارسات في الاستشراف الاستراتيجي وتحليل البيانات، ويسهم في تعزيز الأثر التنموي للمجلس وترسيخ دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.ورفعت الشمري الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه لبرامج ومبادرات المجلس.