كشفت عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، تفاصيل معاناتها خلال خمس سنوات قضتها في سجون الحوثيين، مؤكدة تعرضها للتعذيب الجسدي والنفسي، وذلك خلال ظهورها في بودكاست «رؤى» على قناة اليمن اليوم.

ضرب وتعذيب

وقالت الحمادي: «تعرضت للضرب والتعذيب النفسي، وحاولت الانتحار ثلاث مرات»، مشيرة إلى أنها كانت تتناول وجبة واحدة في اليوم، وتعرضت للتقييد والتعذيب النفسي، إضافة إلى حلق شعرها.

أنقذوا محارمكم

وطالبت بتحرير صنعاء وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدة أن ما يجري هناك يمثل معاناة كبيرة للنساء والأطفال، موجهة في ختام حديثها نداءً إلى اليمنيين قائلة:«أنقذوا محارمكم».