أعربت الفنانة المصرية عفاف راضي عن سعادتها الكبيرة بعودتها إلى جمهورها من خلال أحدث أغنياتها (الذكريات)، مؤكدة أن هذه العودة تمثِّل بداية مرحلة فنية جديدة تسعى خلالها إلى تقديم أعمال غنائية بشكل مستمر.

قالت عفاف راضي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إنها سعيدة بالعودة إلى الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أنها تخطط لأن يكون حضورها الفني أكثر انتظامًا خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على عدم الابتعاد لفترات طويلة كما حدث في السنوات الماضية.

وأوضحت أن سبب غيابها عن طرح أغنيات جديدة لم يكن الابتعاد عن الفن، وإنما انتظار العمل المناسب الذي يليق بجمهورها وتاريخها الفني، موضحاً أنها فضلت التريث حتى تجد الأغنية التي تستحق أن تعود بها.

وأصبحت أغنية «الذكريات» متاحة عبر منصة (يوتيوب) ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، كما بدأت الإذاعات في بثها، والأغنية من كلمات محمد حارس، وألحان وتوزيع أيمن مصطفى، فيما تولى إيهاب عبد السلام توزيع الوتريات.

يشار إلى أن عفاف راضي من أبرز الأصوات التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الأغنية العربية، إذ تعاونت على مدار مشوارها مع نخبة من كبار الملحنين والشعراء، وقدمت مجموعة من الأغنيات التي جمعت بين الطابع الرومانسي والوطني، لتظل واحدة من أبرز الأصوات التي حافظت على مكانتها لدى الجمهور عبر الأجيال.

