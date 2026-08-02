أتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القبول المباشر في برامج دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية الصباحية، وبرامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات المسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1448. يضم الدبلوم الثانوي بالمعاهد 16 تخصصاً، أبرزها: الحاسب الآلي، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، واللحام، وصيانة الأجهزة الذكية، والرسم المعماري، والكهرباء الإنشائية والصناعية، والمراقبة المدنية والمعمارية، وتشغيل آلات التحكم الرقمي (CNC).

أما الدبلوم المتوسط المسائي في الكليات التقنية، فيتضمن 39 تخصصاً، من أبرزها: الأجهزة والآلات الدقيقة، والإنتاج الكيميائي، والروبوت والذكاء الاصطناعي، والوسائط المتعددة وتقنيات الويب، والسفر والسياحة والفندقة، وصيانة الأجهزة الطبية، والتأمين والمخاطر، وسلامة الأغذية، وإدارة الفعاليات، إلى جانب تقنية التجميل والعناية بالبشرة، والموضة وتصميم الأزياء.

كما أتاحت المؤسسة التقديم على البرامج التدريبية القصيرة في المعاهد، التي تضم 49 تخصصاً، وتوفر مزايا متعددة، من أبرزها إتاحتها لجميع أفراد المجتمع من الذكور، وقصر مدة التدريب التي تستغرق فصلاً تدريبياً واحداً، إضافة إلى مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، وشهادة معتمدة عند إتمام البرنامج.