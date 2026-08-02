يُعد متنزّه الصفا الواقع غرب مدينة نجران أحد أبرز المتنزهات في المنطقة، حيث يتميز بموقعه الفريد الذي تحتضنه الجبال من جهتين، ليشكل وجهة مثالية جاذبة للأهالي والزوار على مدار العام.

ويمتد المتنزّه على مساحة إجمالية تبلغ 109,662م²، فيما تغطي المسطحات الخضراء 56,513م²، ويحتضن 1200 شجرة وشجيرة ونخلة، بما يعكس اهتمام أمانة منطقة نجران بتعزيز الغطاء النباتي والارتقاء بجودة الحياة.

كما يضم المتنزّه 4 مناطق ألعاب للأطفال، وأجهزة للياقة البدنية، إضافة إلى 203 أعمدة إنارة ديكورية تسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للمتنزهين، إلى جانب ممرات ومماشٍ تمتد على مساحة 40,760م²، وبنية تحتية متكاملة تشمل دورتي مياه.

وتتضمن مرافق المتنزّه 80 كرسيًا للجلوس، و130 حاوية للنظافة، ومركزًا اجتماعيًا، وملعبين للأطفال، إضافة إلى شلال مائي و4 مظلات، بما يوفر تجربة ترفيهية متكاملة تلبي حاجات مختلف أفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث باسم أمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أن الأمانة تولي تطوير المتنزهات والحدائق العامة اهتمامًا كبيرًا ضمن برامجها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، من خلال توفير مرافق ترفيهية متكاملة تلبي حاجات مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في إيجاد بيئات حضرية جاذبة وآمنة.

وأضاف أن متنزّه الصفا يمثل إحدى الوجهات الترفيهية البارزة بمدينة نجران، لما يتمتع به من موقع مميز ومقومات طبيعية ومرافق متكاملة، مؤكدًا استمرار الأمانة في تنفيذ مشاريع التطوير والصيانة ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا مرتادي المتنزّه إلى المحافظة على مرافقه العامة والإسهام في الحفاظ على مكتسباته الحضارية والبيئية.