تنطلق غداً (الإثنين) فعاليات مهرجان «رغدان.. حكاية وتراث» في نسخته الثانية بسوق رغدان التاريخي ضمن برامج صيف الباحة 2026 بتنظيم جمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في حدث يجمع بين التراث والثقافة والسياحة والترفيه.

ويشهد حفل الافتتاح الذي يقام بعد صلاة العصر أمسيات شعرية وعروضاً تراثية وعرضة جنوبية إلى جانب أركان الأسر المنتجة والحرف اليدوية وخيرات الباحة والعسل الصيفي والفنون التشكيلية والخط العربي والجولات التراثية وبرامج مخصصة للعائلات والأطفال.

ويهدف المهرجان إلى إحياء سوق رغدان التاريخي وتعزيز حضور الموروث الشعبي ودعم الحرفيين والأسر المنتجة وإبراز المقومات السياحية والثقافية والزراعية التي تتميز بها منطقة الباحة.

ويتواصل المهرجان بعدد من الأمسيات الثقافية والشعرية والفعاليات التراثية والورش الفنية والمسابقات والجوائز إضافة إلى فعاليات السوق الشعبي التي تعيد للزوار أجواء الماضي وتقدم تجربة تجمع بين أصالة المكان وحيوية الحاضر.