لم تكن مطاردة دولية في جزر الكناري، ولا خطة هروب ذكية لتمنع العدالة من أخذ مجراها؛ إذ انتهت رحلة الفرار الطويلة للبريطانية «باميلا غوينيت» عند بوابات مطار مانشستر، حيث كانت الأغلال في انتظارها فور أن وطئت قدمها أرض الوطن قادمة من إسبانيا، لتطوى بذلك واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الإنساني قسوة وصدمة للرأي العام في بريطانيا.

القصة — التي كشفت أسرارها صحيفة «ديلي ميل» — تتبع جشع امرأة استُؤمنت على حياة جارتها المسنة بصفتها مقدمة رعاية، لكنها حوّلت هذه الثقة إلى فخ مسموم. وبحسب التحقيقات، عمدت غوينيت إلى عزل الضحية تماماً عن محيطها الاجتماعي والإنساني، لتفرض سيطرتها الكاملة على قراراتها المالية، وتستولي بدم بارد على نحو 300 ألف جنيه إسترليني من أموالها.

ورغم محاولتها التواري عن الأنظار في جزيرة «تينيريفي» الإسبانية لإسقاط حكم غيابي بالسجن لمدة 6 سنوات صدر بحقها بتهم السرقة وإساءة استغلال موقع الثقة، إلا أن تعقب السلطات نجح في خنق مأمنها. واليوم، تقبع المرأة — التي أطلقت عليها الصحافة اللقب المرعب «الأرملة السوداء» — خلف القضبان لتسدد فاتورة جرمها بحق واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع.