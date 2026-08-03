لقيت شابة هندية حتفها في حادثة مأساوية إثر هجوم غادر شنّه نمر مفترس داخل منزلها بقرية «بارابور بايغاتولا». وكان النمر قد باغت الضحية، وتدعى «سوجني باي دورفي»، ممسكاً برأسها وساحباً إياها لقرابة 300 متر باتجاه الأحراش قبل أن يلوذ بالفرار ويتركها جثة هامدة.

وأفادت مصادر رسمية بأن الشابة تعرضت لإصابات بليغة في الرأس، نُقلت على إثرها بسرعة إلى مستشفى «بايهر» العام، إلا أن جهود إسعافها باءت بالفشل لتلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

ووفقاً لما أورده موقع «إنديا توداي»، وقعت الجريمة البيئية فجر أمس (الأحد) في نطاق منطق «خابا» المتاخمة لمتنزه «كانها» الوطني (حوالى 80 كيلومتراً عن مركز المقاطعة). وأكدت الشرطة فتح تحقيق في الحادثة وتسجيلها رسمياً تحت بند «وفاة ناجمة عن حادثة أليمة».

وروى أهالي القرية أنهم هرعوا للموقع فور سماع صرخات الاستغاثة المتعالية من عائلة الفتاة، إلا أن المفترس كان قد توغل بها سريعاً داخل الغابة.

من جانبها، أشارت إدارة الغابات إلى تزايد ملحوظ في تسلل المفترسات كالنمور والفهود نحو المناطق المأهولة أخيراً، مشيرة إلى البدء بتركيب أقفاص حديدية وتكثيف الدوريات الأمنية، مع توجيه إرشادات صارمة للأهالي بإحكام إغلاق المنازل ليلاً وتجنب الاقتراب من الغاب.

وأعلنت السلطات المعنية تقديم تعويضات مالية عاجلة لعائلة الضحية وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.