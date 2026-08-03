حذر عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الإيراني من موجة تضخم جديدة قد تضرب البلاد مع استمرار تداعيات الحرب.



ووفق مركز الإحصاء الإيراني -وهو هيئة رسمية- فإن أسعار المواد الغذائية زادت بأكثر من الضعف خلال الشهر الممتد من 22 مايو إلى 21 يونيو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.



مخاوف متزايدة



وتسارع التضخم في إيران بشكل حاد في يونيو الماضي بفعل الحرب، ليبلغ مستوى قياسياً عند 88.6% على أساس سنوي، في بلد يعاني أصلاً منذ فترة طويلة تضخماً مفرطاً بسبب العقوبات. وتثير هذه التصريحات مخاوف متزايدة بشأن استقرار الاقتصاد الإيراني وتأثير ذلك على المعيشة، في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية والضربات العسكرية الأخيرة.



وتدخل إيران مرحلة انتقالية حساسة من حالة الوحدة التي فرضتها الحرب إلى مرحلة سلام قد تتسم بانقسامات داخلية وتحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، تشمل تضخماً مفرطاً، وانكماشاً اقتصادياً يقدر بنحو 10%، وانقطاعات في الكهرباء، ومطالب بوقف حملات ملاحقة المعارضين.



تعويض محدود



وفي تقرير سابق، قالت صحيفة «ذا غارديان» إن النقاشات داخل أوساط النظام الإيراني حول مستقبل البلاد بعد الحرب بدأت بالظهور تدريجياً، في وقت يسعى قادة إيران إلى ضمان البقاء السياسي خلال مرحلة السلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزءاً كبيراً من مستقبل الاقتصاد الإيراني سيتوقف على مدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتخفيف العقوبات الاقتصادية وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، غير أن اقتصاديين إيرانيين يرون أن أي تخفيف محتمل لن يعوض سوى جزء محدود من الخسائر المقدرة بنحو 270 مليار دولار، التي طالت البنية التحتية والمدارس وقطاع الطاقة وصناعة الصلب والإسكان.