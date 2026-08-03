صعد سوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي، في تعاملات اليوم (الإثنين)، بنسبة 1.1% ليغلق المؤشر عند 10,824 نقطة، بزيادة 118 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.



أعلى مستوى



وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10,824 نقطة، وأدنى مستوى عند 10,672 نقطة. وقفز سهم أرامكو السعودية بنسبة 2% عند 27.12 ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 335 مليون سهم، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، سجلت فيها أسهم 225 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 32 شركة.



وجاءت أسهم شركات «الوطنية للتعليم» و«بترو رابغ» و«صادرات» و«جبل عمر» و«الاتحاد» الأكثر ارتفاعاً، في حين تصدرت أسهم شركات «شاكر» و«تبوك الزراعية» و«سيسكو القابضة» و«طباعة وتغليف» و«أسمنت الشرقية» قائمة الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.35% و10.00%.



الأكثر نشاطاً



وعلى صعيد النشاط، تصدرت أسهم شركات «أمريكانا» و«بترو رابغ» و«صادرات» و«أرامكو السعودية» و«جبل عمر» قائمة الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما احتلت أسهم شركات «الراجحي» و«أرامكو السعودية» و«بترو رابغ» و«جبل عمر» و«الأهلي» المراتب الأولى من حيث القيمة.



وعلى صعيد السوق الموازية، أغلق مؤشر «نمو» مرتفعاً بمقدار 22.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 21,916.78 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، وكمية أسهم تجاوزت 1.6 مليون سهم.