سجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب شبه جماعية في جلسة اليوم، بعدما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن هجوم جديد على إيران، سعياً للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 1.1% خلال تعاملات اليوم.



5 % ارتفاع لأسهم الكويت



قفز مؤشر بورصة الكويت الرئيسي بنسبة 5.22% في نهاية التعاملات، فيما ارتفع مؤشر السوق العام 1.33%، كما زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55%. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.83%، فيما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.73%. وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.26%، فيما ارتفع سوق دبي بنسبة 1.42% في نهاية التعاملات. في المقابل، هبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.7%.



تباين الأسهم العالمية



وتباين أداء الأسهم العالمية في تعاملات اليوم (الإثنين)، بعدما أكدت الولايات المتحدة واليابان التدخل في سوق الصرف لدعم الين أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ العام الماضي. وتراجعت أسعار النفط بشدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار أوامره للقوات الأمريكية بالتراجع عن تنفيذ أكبر هجوم ضد إيران، مشيراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب.