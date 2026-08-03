واصلت أسعار بيتكوين اليوم خسائرها التي سجلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث هبطت بنسبة 1% لتصل إلى 62,829.4 دولار.



وجاء هذا الانخفاض في ظل تحديات واجهت أسواق العملات المشفرة، أبرزها اختراق إلكتروني كبير، ونتائج أرباح ضعيفة للشركات الكبرى في القطاع خلال الربع الثاني، مما طغى على التفاؤل بشأن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



قلق واسع



في المقابل، تعرضت السوق لضربة موجعة بعد إعلان إحدى الشركات الكندية عن اختراق محافظها الباردة «كولد كارد»، مما أدى إلى سرقة نحو 90 مليون دولار من البيتكوين من أكثر من 4500 محفظة. وأثارت هذه الحادثة قلقاً واسعاً نظراً لسمعة هذه المحافظ كواحدة من أكثر وسائل التخزين أماناً بفضل عزلها المعتاد عن الشبكات العامة.



وزاد من قتامة المشهد إعلان شركتين عن نتائج أرباح دون التوقعات. فقد تكبدت الأولى خسائر فادحة بسبب تراجع قيمة حيازاتها من البيتكوين، بينما عانت الثانية من انخفاض أحجام التداول نتيجة تراجع اهتمام المستثمرين.



وامتد هذا التراجع إلى العملات البديلة، حيث انخفضت «إيثريوم» بنسبة 1.2%، متأثرة بالعزوف العام عن المخاطرة والتحول نحو الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.