ارتفعت حصيلة ضحايا التدفق الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا، إلى 88 قتيلاً، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت مندوبية الحكومة الإسبانية في المدينة، أمس (الأحد)، بسقوط 72 ضحية، في حين أعلنت السلطات المغربية من جانبها عن تسجيل 11 حالة وفاة.



وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق.



وكان عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين تمكنوا، في نهاية شهر يوليو الماضي، من الوصول إلى المدينة ذاتية الحكم سباحة أو سيراً على الأقدام عبر الالتفاف حول كاسر الأمواج الذي يفصل المدينة عن الأراضي المغربية.



وعلى خلفية هذه الأزمة الحادة قررت السلطات الإسبانية الاستعانة بالجيش لدعم الأجهزة الأمنية في تأمين المدينة، فيما تُشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين، والذين فاق عددهم 60 ألفاً، قد عادوا إلى المغرب.



وقالت وزارة الداخلية المغربية إن أزمة المهاجرين أتت نتيجة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية.



ولفتت الوزارة إلى قرار صدر أخيراً عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر البحر لا ينطبق عليهم إجراء الإعادة الفورية. وأكدت وزارة الداخلية أن النيابة العامة فتحت تحقيقات قضائية بشأن الأحداث.