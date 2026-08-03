حذّر المحامي الكويتي عيسى الكندري من نشر أو تداول صور ومقاطع مصورة لموكله الفنان عبدالله الرويشد مع أفراد أسرته دون علمه أو موافقته خلال الفترة الحالية التي يخضع فيها للعلاج والنقاهة، مؤكداً أن من يفعل ذلك ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة في دولة الكويت.

منشور تحذيري

ونشر عبدالله الرويشد وعيسى الكندري منشوراً عبر صفحتيهما الرسميتين على «إنستغرام»، جاء فيه: "نظراً لما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة من صور ومقاطع مصورة لموكلنا الفنان عبدالله الرويشد، والتي يتم التقاطها ونشرها وهو مع أفراد أسرته دون علمه أو موافقته، وهو حالياً في فترة علاجه ونقاهته، فإننا نودّ أن ننوه إلى ما يلي: يمرّ موكلنا حالياً بمرحلة علاجية تتطلب الهدوء والخصوصية، فإن تصويره في الأماكن العامة دون علمه، ونشر هذه المواد التي تتعلق به دون إذنه، يُعد انتهاكاً لخصوصيته ويؤثر سلباً على راحته وصحته النفسية".

وتابع البيان: "وإذ نثمّن محبة الجمهور وحرصهم على الاطمئنان عليه، فإننا نتمنى من الجميع، أفراداً ومنصاتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، احترام خصوصية موكلنا والامتناع عن تصويره دون علمه وتداول هذه الصور أو المقاطع الخاصة به دون موافقة صريحة. كما نؤكد أننا نحتفظ بكل الحقوق القانونية تجاه أي تجاوز أو انتهاك للخصوصية أو نشر لمحتوى يتم الحصول عليه أو تداوله بالمخالفة للأنظمة والقوانين المطبقة في دولة الكويت".

وأضاف: "نشكر الجميع على تفهمهم وتعاونهم، ونسأل الله له تمام الشفاء ودوام الصحة والعافية لموكلنا عبدالله الرويشد.

الحالة الصحية

وأُصيب الرويشد بجلطة دماغية بعد حفله في الكويت في فبراير 2024، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وقتها خبر إصابته بالجلطة الدماغية، التي أُدخل على أثرها إلى العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد بالكويت لمدة 28 يوماً، ثم غادرها بعد تحسُّن حالته الصحية. ولكن سرعان ما أعلنت صفحات روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي، «إنستغرام» ومنصة «إكس»، أنه سيكمل رحلة علاجه في ألمانيا، وكان ذلك في شهر أبريل 2024. وبعد أشهرٍ من رحلة علاجه، فاجأ الرويشد متابعيه بنشر لقطات من تصويره لأغنية جديدة طرحها مع شركة روتانا، حملت عنوان: «ما قلتلك». وفي شهر أكتوبر 2024، تزينت شوارع دولة الكويت استعداداً لاستقبال الفنان عبدالله الرويشد بعد رحلة علاج دامت شهوراً.

تكريم الرياض

وبعد عودته من رحلة العلاج، فاجأ الرويشد جمهوره بحضوره إلى الرياض، وتحديداً في حفل «Joy Awards» في 2025، وكرّمه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ بجائزة «الإنجاز مدى الحياة»، بحضور عدد من الفنانين.