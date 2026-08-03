فيما حذف الفنان المصري حمدي الميرغني منشور إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح بعد دقائق من نشره، أرجعت مصادر مقربة من الثنائي حذف المنشور إلى تدخلات تهدف إلى احتواء الأزمة ومنح الطرفين فرصة لحل الخلافات بعيداً عن الأضواء.

تدخل الأصدقاء

وكشفت مصادر مقربة من الثنائي في تصريحات إعلامية، أن حذف الميرغني للمنشور جاء عقب تدخل عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة للوساطة بين الطرفين، بهدف تهدئة الأوضاع ومحاولة الوصول إلى حل يحفظ خصوصية الأسرة.

وأضافت المصادر "المقربون من الزوجين طالبوا الميرغني بإزالة إعلان الانفصال، لإتاحة مساحة للتفاهم بعيداً عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وتداول الأخبار حول حياتهما الخاصة".

وأشارت إلى أن العلاقة بين حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح شهدت خلافات سابقة خلال الأشهر الماضية، إلا أنه تمّ احتواؤها بعيداً عن الإعلام، قبل أن يعود الجدل مجدداً بعد المنشور الأخير.

إعلان مفاجئ

وفاجأ الميرغني متابعيه بنشر رسالة عبر خاصية "القصص القصيرة" في حسابه على "إنستغرام"، أعلن فيها انتهاء زواجه من إسراء عبد الفتاح بعد سنوات من العلاقة، موضحاً أن القرار جاء بعد فترة من التفكير والاستخارة.

وأكد الفنان المصري في رسالته أن الانفصال تمّ في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل، مشدداً على استمرار المودة بينهما، خاصة من أجل ابنتهما الوحيدة "تمارا"، كما طالب الجمهور باحترام خصوصية الأسرة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وبعد حذف المنشور، التزمت إسراء عبد الفتاح الصمت ولم تصدر أيّ تعليق رسمي بشأن ما حدث، سواء بالتأكيد أو النفي، بينما استمرت التكهنات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.