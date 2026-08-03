تراقب 130 كاميرا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي شبكات الطرق على مدار الساعة لرفع مستوى السلامة وتحسين تجربة مستخدمي الطرق وشركاء الطريق.

يدير مركز التحكم الذكي، طبقاً لهيئة الطرق، كفاءات وطنية لمتابعة أعداد المركبات وتصنيفها، ورصد تباطؤ الحركة لحظياً، بما يدعم اتخاذ القرارات التشغيلية السريعة عند وقوع الحوادث أو الظروف الطارئة، ويعزز كفاءة إدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوجيه فرق الصيانة إلى مواقع التدخل، بما يسهم في تقليص زمن الاستجابة، والحفاظ على انسيابية الحركة، ورفع كفاءة تشغيل شبكة الطرق.

وأكدت الهيئة العامة للطرق أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم الذكي يأتي ضمن جهودها لتطبيق أحدث الحلول التقنية في إدارة وتشغيل شبكة الطرق، بما يعزز مستويات السلامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.