اختتمت أمانة منطقة عسير فعاليات مبادرة «عسير ترسم»، والتي استمرت ثلاثة أيام في ممشى وحديقة العصّان، وسط مشاركة واسعة من الأهالي والزوار والمهتمين بالفنون من مختلف الفئات العمرية.

وشهدت المبادرة إنجاز ألف لوحة تشكيلية رسمها المشاركون، لتتحد في عمل فني واحد شكّل صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مشهد وطني عكس مشاعر الولاء والانتماء، وأبرز دور الفنون في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة حظيت بإقبال كبير من الأسر والأطفال والفنانين والهواة الذين شاركوا في رسم اللوحات ضمن أجواء تفاعلية جمعت بين الإبداع والفن، وأسهمت في تقديم تجربة مجتمعية تعكس الاعتزاز بالوطن وقيادته.

وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة منطقة عسير في دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل المرافق العامة بما يسهم في إثراء تجربة الزوار، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.