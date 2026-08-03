نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها أكثر من 21 ألف زيارة رقابية خلال شهر يوليو 2026، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات، ورفع مستوى جودة الخدمات والمحافظة على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.

وشملت أعمال الرقابة تنفيذ 10267 زيارة للرقابة الصحية، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، وضمان سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمستهلكين، فيما بلغ عدد زيارات رقابة الأسواق 4397 زيارة، بهدف متابعة الأنشطة التجارية والتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح البلدية. وفي جانب تحسين المشهد الحضري، نفذت الأمانة 4223 زيارة لمعالجة التشوه البصري ضمن برامجها الهادفة إلى الارتقاء بالمظهر العام والحد من المخالفات التي تؤثر على البيئة الحضرية كما أجرت 2021 زيارة رقابية على المباني، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والإنشائية.

وشملت الجهود الرقابية 256 زيارة لمواقع الحفريات، لمتابعة تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المعتمدة، وضمان سلامة المواقع والحد من الآثار المترتبة على أعمال الحفر.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، عبدالله آل فاضل، أن هذه الجولات تأتي ضمن خطط الأمانة المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية ومعالجة الملاحظات بشكل مستمر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويعزز مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالخدمات البلدية عبر القنوات الرسمية للارتقاء بالمشهد الحضري وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.