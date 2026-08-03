نوّه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بالدعم غير المحدود والمتابعة المباشرة اللتين يحظى بهما جهاز النيابة العامة من القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالله بن ضيف الله بن قشعان، المعيّن حديثًا.

وهنّأ نائب أمير نجران، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في خدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكدًا عظم المسؤولية والأمانة في العمل بالنيابة العامة، لما تمثله من عناية بحقوق المواطنين والمقيمين، وإنجاز قضاياهم بكفاءة وفق الأنظمة والإجراءات العدلية.