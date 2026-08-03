تفاقمت وتيرة التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، اليوم (الإثنين)، مع إعلان السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات أوكرانية، وأعلنت موسكو أنها كثفت ضرباتها على منشآت لوجستية وعسكرية تابعة لكييف.



قتلى وجرحى في القرم وإنيرغودار



وأعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني خلال الليل على شبه الجزيرة.



وفي مدينة إنيرغودار المجاورة لمحطة زابوروجيا النووية، قال عمدة المدينة مكسيم بوخوف، إن ستة مدنيين أصيبوا جراء انفجار ألغام قال إن القوات الأوكرانية زرعتها عن بعد. وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى الوحدة الطبية رقم 145 في المدينة، مؤكداً أنهم كانوا يسلكون طرقهم المعتادة عندما انفجرت الألغام، متهماً كييف بتنفيذ عمليات زرع ألغام عن بعد في المنطقة.



هجوم جديد على «وايلدبيريز»



استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مستودعاً لوجستياً تابعاً لشركة «وايلدبيريز»، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، في منطقة فلاديمير، على بعد نحو 180 كيلومتراً شرق موسكو.



وقالت الشركة إن حريقاً اندلع في الموقع نتيجة الهجوم، مشيرة إلى إجلاء جميع العاملين، بينما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر أفدييف باندلاع حريق وإصابة شاب بجروح.



ومنذ منتصف يونيو، تعرض نحو 20 موقعاً تابعاً للشركة في روسيا وشبه جزيرة القرم لهجمات أوكرانية. وأسفرت أولى هذه الضربات، في منتصف يوليو عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 90 آخرين.



وأفادت كييف بأن استهداف المنشآت داخل الأراضي الروسية يهدف إلى زيادة الضغط على موسكو ودفعها إلى التفاوض لإنهاء الحرب، فيما تصف روسيا هذه الضربات بأنها هجمات تستهدف منشآت مدنية.



ضرب مراكز لوجستية أوكرانية



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها شنت ضربات استهدفت مرافق للنقل والطاقة، ومراكز لوجستية تستخدمها القوات الأوكرانية، إضافة إلى مواقع لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 151 منطقة.



وقالت الوزارة إن قواتها قصفت ثلاث سفن في الجزء الأوكراني من البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، إضافة إلى سفينة شحن راسية في ميناء ميكولايف. وأكدت أن الضربات نُفذت بواسطة الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية ووحدات الصواريخ والمدفعية.



إحصاءات روسية



وفي أحدث إحصاء أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حيدت نحو 1295 جندياً أوكرانياً خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعين على مختلف محاور القتال.



وذكرت الوزارة أن إجمالي ما دمرته القوات الروسية منذ بداية الحرب شمل 673 طائرة حربية، و284 مروحية، وأكثر من 196 ألف طائرة مسيرة، و669 منظومة دفاع جوي، و30411 دبابة ومركبة مدرعة، و1768 راجمة صواريخ، و36016 قطعة مدفعية وقاذف هاون، إضافة إلى 68210 مركبات عسكرية خاصة.