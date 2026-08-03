كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع قيمة الودائع المصرفية في السعودية خلال النصف الأول من عام 2026 بمقدار 206.02 مليار ريال مقارنة مع قيمتها بنهاية عام 2025.



وبحسب البيانات، زادت قيمة الودائع المصرفية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة 7.04% مقارنة مع قيمتها بنهاية العام الماضي عند 2.926 تريليون ريال. وسجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً بنهاية شهر يونيو 2026 بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بما يعادل 256.13 مليار ريال مقارنة مع قيمتها بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.



ووصلت قيمة الودائع المصرفية في المملكة إلى 3.132 تريليون ريال بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 2.876 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2025.



سبب الزيادة



وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنهاية يونيو 2026 بمقدار 275.5 مليار ريال وبنسبة نمو 25.05% على أساس سنوي، إذ قفزت إلى 1.375 تريليون ريال، مقابل 1.1 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بسبب ارتفاع قيمة الودائع المملوكة للشركات والأفراد بنسبة 18% بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 717.42 مليار ريال، مقابل 607.88 مليار ريال بنهاية الشهر المقارن من 2025. كما قفزت قيمة الودائع الزمنية والادخارية المملوكة لهيئات حكومية إلى 657.96 مليار ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل 492 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 33.7% على أساس سنوي.