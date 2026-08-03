أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن بدء تشغيل مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي – العوالي في مكة المكرمة، ليكون امتدادًا لتميزها في تقديم خدمات صحية موثوقة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار.

يُعد مركز العوالي منشأة متكاملة للعيادات الخارجية، حيث يقدم منظومة شاملة من الخدمات الطبية تشمل الطوارئ، والتشخيص، والجراحة. يعتمد المركز على أحدث التقنيات الطبية وكوادر مؤهلة، لتقديم رعاية صحية ترتكز على المريض وتواكب أعلى المعايير العالمية.

يعمل المركز على مدار الساعة لتقديم خدمات الطوارئ، والأشعة، والمختبر، والصيدلية، مدعومًا بأنظمة رقمية متقدمة تضمن تجربة سلسة للمرضى، تشمل خدمات الطب عن بُعد، والأشعة عن بُعد، وأتمتة المواعيد، والسجلات الطبية الإلكترونية، بما يعزز الكفاءة وسرعة الوصول للخدمة.

يقع المركز في حي العوالي، أحد الأحياء الحديثة وسريعة النمو في مكة المكرمة، ويتميز بقربه من الطرق الرئيسية، مما يسهل الوصول إليه من قبل السكان والزوار، ويدعم إستراتيجية فقيه كير في تلبية حاجات المجتمع المتنامي بخدمات صحية متقدمة.

يمتد المركز على مساحة أرض تبلغ 2450 مترًا مربعًا، بإجمالي مساحة بناء تصل إلى 14400 متر مربع. وقد تم تصميم كل مستوى بعناية ليخدم وظائف سريرية وتشغيلية متكاملة، تشمل خدمات الدعم والتشخيص، والعيادات الخارجية متعددة التخصصات، إضافة إلى مرافق العلاج الطبيعي والإدارة، على أن يضم المركز مستقبلاً وحدة لجراحة اليوم الواحد ومركزًا لغسيل الكلى.

يضم المركز أكثر من 20 عيادة، و93 موقفًا للسيارات، ومسارات عمل سريرية محسّنة، ومناطق تشخيصية مخصصة، بما يضمن استيعاب أعداد كبيرة من المرضى مع الحفاظ على أعلى مستويات الراحة والكفاءة التشغيلية.

يوفّر المركز مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، من أبرزها: طب الأسرة، وجراحة العظام، وأمراض القلب، والطب الباطني، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والطب النفسي، وطب النساء والولادة، وطب الأسنان، وطب العيون، وأمراض الجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والغدد الصماء، والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض الروماتيزم.

ستدعم وحدة جراحة اليوم الواحد مستقبلاً إجراء العمليات البسيطة والمتوسطة باستخدام مختلف أنواع التخدير، لتشمل طيفًا واسعًا من الإجراءات مثل التدخلات الوعائية، والجراحات النسائية التجميلية الترميمية، وجراحات العظام، والمناظير، والجراحات العامة البسيطة.

وفي إطار العناية بمرضى الأمراض المزمنة، سيوفر مركز غسيل الكلى مستقبلاً خدمات متكاملة للبالغين على مدار 6 أيام في الأسبوع، تشمل جلسات الغسيل الدموي، ومراقبة الوصول الوعائي، وإدارة توازن الأملاح، وفحوصات مكافحة العدوى، إلى جانب تثقيف المرضى، مع توفير مسارات إحالة للحالات المتقدمة إلى مستشفى الدكتور سليمان فقيه.

يستهدف مركز العوالي مختلف فئات المجتمع، من المهتمين بصحة الأسرة والعافية وإدارة الأمراض المزمنة، خاصة من مستخدمي الخدمات الصحية بشكل منتظم.

يؤكد إطلاق هذا المركز التزام مجموعة فقيه للرعاية الصحية بتقديم خدمات صحية متقدمة، تجمع بين الجودة العالية وسهولة الوصول، وتسهم في دعم مستهدفات تطوير القطاع الصحي في المملكة، وتحقيق تجربة صحية متكاملة للمجتمع.