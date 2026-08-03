فتحت جامعات سعودية مسارات القبول المباشر في عدد واسع من البرامج الأكاديمية، تصدرتها تخصصات إدارة الأعمال، إلى جانب التسويق، وإدارة المستشفيات، والموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والمحاسبة، وإدارة اللوجستيات، والعلاقات العامة، في برامج يغلب عليها الطابع النظري، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول).

ورصدت «عكاظ»، أن الجامعات أتاحت القبول المباشر في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى الدبلومات المتوسطة والدبلومات المشاركة، مع إتاحة فرص التجسير في عدد من البرامج، بما يمنح الطلبة مسارات متعددة لاستكمال رحلتهم التعليمية.

وشملت الجامعات التي فتحت القبول المباشر، جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة طيبة، وجامعة جدة، وجامعة الباحة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك فيصل، وجامعة اليمامة، وجامعة حفر الباطن، إلى جانب جامعات أخرى أعلنت برامجها عبر مواقعها الإلكترونية.

ويتزامن ذلك مع تمديد المنصة الوطنية للقبول الموحد (قبول) فترة التسجيل الجامعي لمدة 29 يوماً إضافية عبر مرحلة «استمرارية الفرص المتبقية»، التي تبدأ في 3 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس، عقب انتهاء المرحلة الأولى من «الفرص المتبقية» التي امتدت 30 يوماً، من 22 يوليو حتى 2 أغسطس، في خطوة تمنح الطلبة فرصة جديدة للحصول على المقاعد الشاغرة واستكمال إجراءات القبول.

ويعكس تزامن التقديم عبر منصة «قبول» مع مسارات القبول المباشر في الجامعات توسيع قاعدة القبول الجامعي، وإتاحة خيارات أكثر أمام الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي، بما ينسجم مع توجه المملكة نحو تعزيز استمرارية التعليم ورفع كفاءة الوصول إلى الفرص التعليمية، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وآخره صدور نظام التعليم العام الجديد الداعم لجودة التعليم واستدامة فرصه، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.