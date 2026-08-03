من لندن.. «العوالي العقارية» تفتح آفاق الاستثمار البريطاني في السوق السعودية

أعلنت شركة العوالي العقارية مشاركتها في «المعرض العقاري السعودي في لندن»، الذي يُعقد في العاصمة البريطانية في الفترة 2- 4 أغسطس 2026.

وسوف تعرض «العوالي» أمام زوار المعرض والمستثمرين والمهتمين بالفرص العقارية في المملكة تجربتها في التطوير العقاري ومحفظة مشاريعها.



ويكتسب المعرض أهمية خاصة مع التطورات التي شهدها تنظيم تملُّك غير السعوديين للعقار في المملكة، وما تتيحه من فرص أوسع لدخول المستثمرين الدوليين إلى السوق وفق النطاقات والضوابط المعتمدة، الأمر الذي يعزز قدرة القطاع على استقطاب رؤوس أموال جديدة ويزيد الفرص أمام نمو قطاع العقار في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العوالي العقارية سليمان بن رميح الرميح، إن السوق العقارية السعودية ترحب اليوم بالمستثمر الدولي، في ظل تطور التشريعات واتساع حجم الفرص وتنوع المنتجات العقارية، مشيراً إلى أن تنظيم تملك غير السعوديين للعقار في المملكة يمثل خطوة هامة توسع قاعدة المهتمين بالسوق، وتمنح المستثمر فرصة أكبر لدراسة الخيارات المتاحة واتخاذ قراره ضمن بيئة تنظيمية واضحة.

وأضاف الرميح: «تأتي مشاركتنا في لندن لتضعنا مباشرة أمام المستثمر البريطاني والدولي، وتتيح لنا تقديم صورة تعكس المشاريع والفرص الموجودة في المملكة».

موضحاً أن المستثمر يبحث عن سوق تمتلك مقومات النمو، ومطور لديه سجل واضح، ومنتج قادر على تحقيق قيمة استثمارية، والسوق السعودية اليوم تجمع كل هذه العناصر.

وقال الرميح أن المشاريع الكبرى ونمو المدن والقطاعات الجديدة في المملكة تخلق طلباً متنوعاً على المنتجات السكنية والتجارية والإدارية والضيافة، وتدفع المطورين إلى تقديم مشاريع تستجيب لمتطلبات شرائح أوسع من المستثمرين والمشترين.

مؤكداً أن رؤية السعودية 2030 أحدثت تغيراً واضحاً في حجم السوق وطبيعة الفرص الموجودة فيها، حيث أصبح القطاع العقاري مرتبطاً بصورة أكبر بالنمو الاقتصادي والسياحي وتطور المدن، متوقعاً أن يتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية خلال المرحلة المقبلة مع استمرار تطور البيئة التنظيمية وطرح المزيد من المشاريع والفرص.

وتبرز الرياض ضمن محفظة العوالي بوصفها إحدى الأسواق الرئيسة لأعمال الشركة، حيث تضم محفظتها في العاصمة ستة مشاريع بأكثر من 1,339 وحدة ومساحات تتجاوز 287 ألف متر مربع، فيما تجاوزت مبيعات مشاريعها على الخارطة في الرياض مليار ريال خلال عامي 2024 و2025.

وبنت العوالي العقارية خلال أكثر من 15 عاماً محفظة متنوعة من المشاريع في عدد من مناطق المملكة، منذ انطلاق أعمالها عام 2011.

وتجاوز عدد المشاريع التي وقعتها الشركة 80 مشروعاً، فيما تخطى عدد المنتجات العقارية المطورة 15 ألف منتج، بقيمة إجمالية للمشاريع تتجاوز 16 مليار ريال، مع امتداد أعمالها إلى أكثر من سبع مدن سعودية.

وتشمل محفظتها مشاريع سكنية وتجارية وإدارية وفندقية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب مشاريع بالشراكة مع جهات رئيسة في القطاع، من بينها الشركة الوطنية للإسكان NHC، وهو ما يعكس خبرتها التي تجمع بين تطوير المجمعات السكنية والأبراج ومراكز الأعمال والمشاريع الفندقية والتجارية.

وتشمل مشاريع العوالي أيضاً «العوالي هيلز» و«ربوة العوالي» و«العوالي رايز مكة» في مكة المكرمة، إلى جانب مشروع «أكام مكة هيلز» بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان NHC، فيما تمتد مشاريعها إلى الطائف وبريدة وجازان.

ويستهدف «المعرض العقاري السعودي في لندن» الوصول إلى المستثمرين البريطانيين وتعريفهم بالمنتجات العقارية السعودية، ويخصص ثلثي مساحة القاعة للمنطقة السعودية، مع اقتصار المشاركة ضمن البرنامج على خمسة مطورين سعوديين، وتخصيص جناح بمساحة 50 متراً مربعاً لكل مطور.