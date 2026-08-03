زادت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع النفط بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن هجوم جديد على إيران أملا في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4067.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4065.60 دولار للأوقية، وذلك حسبما نشر موقع قناة «العربية».



ضغوط رفع الفائدة



وتعرض الذهب لضغوط منذ بداية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إذ إن التضخم الناجم عن الحرب قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائداً.



وعبر ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذين عارضوا قرار اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي مؤيدين رفع أسعار الفائدة، عن قلقهم من أن التضخم سيظل عالقا فوق هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، وهو المستوى الذي ظل عليه لأكثر من خمس سنوات، ما لم يتم رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل على الفور.