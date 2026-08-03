حقق فريق القادسية فوزًا عريضًا على ضيفه هجر بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس (الأحد) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن رابع تجارب الفريق الإعدادية للموسم الجديد.



وحرص الجهاز الفني خلال اللقاء على الوقوف على جاهزية اللاعبين، ومنح الفرصة لعدد من العناصر، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية وتقييم الأداء قبل الاستحقاقات الرسمية.



وافتتح الإيطالي ماتيو ريتيغي التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز الفرسان تقدمهم بهدف عكسي في الدقيقة (32)، وأضاف محمد أبو الشامات الهدف الثالث في الدقيقة (41)، ثم عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بعد دقيقتين فقط، عند الدقيقة (43)، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية برباعية نظيفة.



وفي الشوط الثاني، عزز أوتافيو تقدم القادسية بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة (55)، قبل أن يقلص هجر الفارق بإحراز هدفه الوحيد في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتنتهي المواجهة بفوز القادسية بنتيجة 5-1، في لقاء استثمره الجهاز الفني لتطبيق عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية والوقوف على جاهزية اللاعبين ضمن برنامج الإعداد.



ويواصل القادسية تحضيراته للموسم الجديد، سعيًا للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يستهل مشواره بمواجهة الشباب يوم 13 أغسطس.