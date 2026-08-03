يواصل الفنان المصري أحمد عز وفريق عمل مسلسل (الأمير)، تصوير مشاهد العمل داخل استوديوهات الحصن في السعودية، بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد في مصر، ضمن مراحل تنفيذ أحد أبرز الأعمال الدرامية العربية المنتظرة.

تركي آل الشيخ يكشف الكواليس

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من كواليس التصوير داخل استوديوهات الحصن، استعرض خلاله جانبًا من أجواء العمل، والاستعدادات الجارية لإنجاز المسلسل، الذي يجمع نخبة من النجوم العرب والعالميين.

أحمد عز: الحصن أصبح بيتي

وأكد أحمد عز، خلال الفيديو، أنه يصور في استوديوهات الحصن للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم (7 Dogs)، مشيرًا إلى أنه أمضى أشهرًا عدة داخل الاستوديوهات خلال تجربته السابقة، ما جعله يشعر بأنها أصبحت بمنزلة بيته.

وأضاف أن العمل يضم فريقًا فنيًا على أعلى مستوى، بقيادة المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وهو ما يمنح المشروع طابعًا إنتاجيًا مختلفًا.

وعد بعمل عالمي

ووجه عز الشكر إلى هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ على دعمهما للمشروع وحرصهما على توفير جميع الإمكانات اللازمة، مؤكدًا أن فريق العمل يبذل أقصى جهوده لتقديم مسلسل يضاهي الأعمال العالمية من حيث الجودة ومستوى الإنتاج.

أبطال المسلسل

ويعد «الأمير» من أبرز الإنتاجات العربية المرتقبة، إذ يتكون من ست حلقات، ويشارك في بطولته أحمد عز، وأمينة خليل، وتوبا بويوكستون، ويخرجه العالمي ستيفن هوبكنز، عن فكرة للمستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار صلاح الجهيني.