هواوي تعزز قيادة التقنية في السعودية عبر جولة تفاعلية في الرياض وإضاءة برج المملكة مع HUAWEI Pura90s Series

في خطوة تعكس استمرار استثمارات هواوي وتعزيز حضورها المتنامي في السوق السعودية، أطلقت الشركة فعاليات حملة ميدانية في الرياض احتفالاً بوصول سلسلة HUAWEI Pura90s الجديدة، لتقدم أحدث ابتكاراتها مباشرة إلى المستهلكين في العاصمة. وتؤكد هذه المبادرة التزام هواوي المستمر بإتاحة تجربة مبكرة ومباشرة لأحدث تقنياتها للمستخدمين في المملكة.

وانطلقت فعاليات الـحملة الميدانية في 30 يوليو وتستمر حتى 29 أغسطس، حيث تهدف إلى تقديم تجربة غامرة للزوار مع سلسلة HUAWEI Pura90s. وتقام الفعالية في الرياض بارك، أحد أبرز وجهات العاصمة، حيث يمكن للمستهلكين استكشاف قدرات الجهاز في بيئة تفاعلية وتجريبية. ومن مناطق التصوير إلى العروض الحية، تتيح الفعالية للزوار اختبار سلسلة Pura90s في سيناريوهات واقعية قبل اتخاذ قرار الشراء.



ولإبراز أهمية الإطلاق، قامت هواوي بإضاءة برج المملكة في الرياض بعلامة سلسلة Pura90s — في خطوة بصرية جريئة تعكس ثقة الشركة في السوق السعودية والتزامها طويل المدى تجاه المستهلكين المحليين. وتمثل إضاءة أحد أبرز معالم المملكة رسالة واضحة حول نية هواوي مواصلة توسعة حضورها، وتعزيز شراكاتها، وتقديم أحدث التقنيات للمستخدمين في مختلف أنحاء المملكة.

وتتماشى استثمارات هواوي المستمرة في المملكة مع التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده السعودية، ومع الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة. ومن خلال تقديم سلسلة Pura90s مباشرة للمستهلكين عبر الحملة الميدانية في الرياض، تؤكد هواوي دورها كمساهم رئيسي في مشهد الابتكار الوطني، مع حرصها على ضمان وصول أحدث الإصدارات العالمية إلى المستخدمين السعوديين فور إطلاقها — ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودية بالنسبة للشركة.

وتقدم سلسلة HUAWEI Pura90s مجموعة قوية من مزايا التصوير والأداء التي ترتقي بتجربة الهواتف الذكية. حيث يأتي HUAWEI Pura90s Pro Maxمزوداً بكاميرا Ultra Telephoto Sensor بدقة 200MP، ما يتيح للمستخدمين التقاط تفاصيل مذهلة حتى من مسافات بعيدة. ومع فيديو20X Ultra Telephoto، تدفع نسخة Pro Max حدود تصوير الفيديو عبر الهواتف المحمولة، مقدمة وضوحاً وثباتاً ودقة عالية سواء للحظات اليومية أو لصناعة المحتوى الإبداعي.

وبالإضافة إلى نظام التصوير المتطور، تدعم سلسلة Pura90s تقنية 5G+التي توفر سرعات أعلى، وزمن استجابة أقل، وتجربة أكثر سلاسة في البث والألعاب وتعدد المهام. كما يتميز تصميم الجهاز بجمعه بين الأناقة والمتانة، مع خامات فاخرة، تفاصيل مصقولة، وهيكل مريح يعكس اهتمام هواوي بأدق جوانب التصميم وتجربة الاستخدام.

وتوفر فعاليات الـحملة الميدانية عروضاً توضيحية موجهة لهذه الميزات، مما يتيح للزوار اختبار قدرات الكاميرا، وتجربة أداء تقنية 5G+، والتعرف على تصميم الجهاز عن قرب. ويتواجد خبراء هواوي في الموقع لدعم الزوار والإجابة عن استفساراتهم واستعراض الإمكانات الكاملة لسلسلة Pura90s.

ومع إطلاق الحملة الميدانية في الرياض وإضاءة برج المملكة، تواصل هواوي تعزيز علاقتها مع المستهلكين في المملكة، مؤكدة التزامها بتقديم تقنيات عالمية المستوى، وتوسيع نطاق التفاعل المحلي، والاستثمار في مستقبل المملكة الرقمي المتطور. وتمثل سلسلة HUAWEI Pura90s محطة جديدة في رحلة هواوي داخل السعودية — رحلة تقوم على الابتكار والثقة وفهم عميق لتطلعات المستخدمين تجاه الهواتف الذكية الحديثة.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

في يناير 2023، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500لعام 2022 لأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، حيث احتلت هواوي المرتبة رقم 31، وبلغت قيمة علامتها التجارية 44.3 مليار دولار.

وفي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالى 23.4% من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 154 مليار دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: consumer.huawei.com/sa

ولمعرفة آخر التحديثات المتعلقة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فيسبوك:facebook.com/HuaweiMobileKSA

تويتر: twitter.com/HuaweiMobileKSA

يوتيوب: youtube.com/Huaweimobileksa

إنستجرام:instagram.com/HuaweiMobileKSA